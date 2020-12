In Bayern gibt es seit kurzem 83 "Mint-freundliche Schulen", darunter ist auch die Kulmbacher Carl-von-Linde-Realschule. Die Ehrung nahm die bayerische Staatsministerin für Digitales, Judith Gerlach, gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von "Mint - Zukunft schaffen!", Thomas Sattelberger, vor.

"Die Corona-Krise hat im deutschen Bildungssystem für viel Sorge, aber auch für viel Bewegung gesorgt. Es gibt zahlreiche Lehrkräfte in Deutschland, die die Krise genutzt haben, um sich und die eigene Schule weiterzuentwickeln und zu digitalisieren", übermittelte Sattelberger in einer Online-Schalte.

Die Einrichtungen hätten in der Krise nach dem Motto "Turning Desaster into Triumph" gearbeitet. Unter dem Begriff Mint werden die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zusammengefasst.

Die Ehrung stand unter der Schirmherrschaft der Kultusministerkonferenz.

Die Carl-von-Linde-Realschule hat unter anderem einen digitalen Baumforscherpfad entwickelt. Mit diesem können die Schüler den Baumbestand rund um die Schule eigenständig erforschen. Dies funktioniert über QR-Codes und ermöglicht es den jungen Leuten , sich die heimische Baumvielfalt zu erschließen.

Da die Aufgabenstellungen digital ständig verändert werden können, ist der Baumforscherpfad für Schüler aller Altersklassen geeignet und auch immer wieder leicht aktualisierbar. Ein wichtiger Schritt zur Umsetzung modernen nachhaltigen Biologieunterrichts.

Im Rahmen einer dreitägigen Tour rund um Kulmbach, Bayreuth und in der Fränkische Schweiz machten sich die Jugendlichen zudem auf die spannende Reise, um die Herstellung, die Verarbeitung und den Einsatzes von Silikon in den unterschiedlichsten Lebens- und Arbeitsbereichen zu erkunden.

Bereits im September 2018 war an der Realschule die Schülerfirma MiLaCu gegründet worden. Sie setzt eigene Ideen am Computer um und fertigt sie anschließend mit einem CO 2 -Laser.

Die Realschule stellte schließlich mit dem Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium mithilfe von 3D-Druckern, die im März 2020 angeschafft wurden, Schutzmasken her. red