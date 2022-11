20 Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft Oberleichtersbach-Schondra machten sich mit Horst Conze und Claudia Annon auf den Weg zum Haus am Ludwigsturm bei Bad Kissingen. Die Anfahrt bei Dunkelheit durch den Wald und auf unbekanntem Weg war abenteuerlich, doch angekommen machten sich die Jungen und Mädchen schnell vertraut mit den Räumen. Und so begann die gemeinsame Zeit, die mit viel Wissenswertem über das Ministrant-Sein, Spiel und Spaß und natürlich auch gemeinsamem Essen viel zu schnell verging. Am Sonntag wanderte die ganze Truppe durch den winterlichen Wald nach Kissingen hinunter. In der Herz-Jesu-Kirche wurde der Gottesdienst zum Christ-Königs-Fest mitgefeiert und die Gruppe wurde beim Vaterunser an den Altar eingeladen. Mit viel guter Stimmung und frohem Geist ging es dann zurück zum Ludwigsturm. red