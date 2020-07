"Mini-Urlaub" für Mütter und Kinder kommt an

"Einfach mal rauskommen", dieses Wort spricht in der Corona-Zeit vielen aus dem Herzen. Und so hat das Vorbereitungsteam der "Schönstattbewegung Frauen und Mütter" der Erzdiözese Bamberg eine coronataugliche Idee entwickelt: einen "Mini-Urlaub" auf dem Marienberg bei Kirchschletten für Mütter und ihre Kinder.

Rund 50 Mütter und Kinder sind dieser Einladung gefolgt und erlebten bei herrlichem Sommerwetter einen bunten und erholsamen Nachmittag, berichten die Initiatoren. Jede Familie erhielt ein eigenes Stück Wiese auf dem weitzügigen Gelände rund um den Spielplatz. Hier konnten die Mütter und Kinder mit einer Picknickdecke ihre eigene "Mini-Urlaubs-Wiese" errichten. Nach einem ersten Kennenlernen bei fröhlichen Fallschirmspielen begann das Alternativangebot.

Verschiedene Stationen, die über das Gelände verteilt waren, luden ein zum Spielen und kreativ werden. So war für jeden etwas dabei bei kreativem Gestalten mit Ytong-Steinen, Seifenblasen-Workshop, Wasserpistolen-Zielschießen, Dosenwerfen, Spielen auf dem Spielplatz, usw. Während des ganzen Nachmittages konnte man sich bei Kaf-fee/Kaba und Kuchen stärken. Einen besonderen Höhepunkt bildete die "Familienzeit" in der kleinen Schönstattkapelle. Auf kurzweilige Weise durften Mütter und Kinder erfahren, dass sie an einen Gott der Liebe glauben dürfen, der einem nahe ist und einen auf seinen Wegen begleitet. red