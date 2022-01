Die Bildungs- und Begegnungsstätte "Der Heiligenhof", Bad Kissingen bietet in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut für Nationalitätenrecht und Regionalismus (INTEREG), München, am Samstag, 29. Januar, ein Seminar über aktuelle Minderheitenfragen in Europa an. Das Seminar findet online über den Videokonferenzdienst "Zoom" statt. Mit Fachleuten aus Theorie und Praxis sowie Vertretern der Betroffenen soll beispielhaft über die gegenwärtige Situation der alteingesessenen Volksgruppen und Minderheiten in Europa diskutiert und die Frage nach dem Folgen der Brüsseler Entscheidung nachgegangen werden. Beginn ist um 9 Uhr mit der Ankunft im virtuellen Raum. Um 9.15 Uhr startet das Seminar mit der Begrüßung. Die Veranstaltung wird nicht aufgezeichnet. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail bis zum Vortag der Veranstaltung bis 15 Uhr unter hoertler@heiligenhof.de möglich. Am Vorabend der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden eine Einladungsmail von webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung. sek