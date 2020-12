Es ist ein Urteil, das allein in Deutschland etliche Millionen Besitzer älterer Diesel-Fahrzeuge betrifft. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg hat am Donnerstag sogenannte Abschaltvorrichtungen als illegal verurteilt. Damit ist fünf Jahre nach Bekanntwerden des VW-Diesel-Skandals eine der wichtigsten Fragen grundlegend geklärt. Es geht dabei um eine Software, die erkennt, ob ein Auto für Zulassungstest im Labor, also auf einem Rollenprüfstand, gecheckt wird. Während dieser Tests schaltet das Programm automatisch eine Abgasrückführung ein, mit der der Ausstoß gesundheitsschädlicher Stickoxide verringert und die Motorleistung gedrosselt werden. Ergebnis: Die Schadstoffgrenzwerte wurden eingehalten.

Sobald das Fahrzeug aber wieder im Normalbetrieb auf der Straße unterwegs war, erkennt die Software dies, schaltet die Abgasrückführung wieder weitgehend ab, was die Motorleistung erhöht - aber eben auch die Emissionen. Zu diesen Systemen gehört auch das sogenannte "Thermofenster", bei dem die Abgasgrenzwerte bei idealen Temperaturen (zwischen 15 und 30 Grad) eingehalten werden, darunter oder darüber aber deutlich höher liegen. Diverse Hersteller hatten diese Systeme damit begründet, dass "der Motor vor Beschädigung oder Unfall geschützt" und der "sichere Betrieb des Fahrzeugs garantiert" werden solle.

Für die Richter war der Fall am Donnerstag klar. Auch die technischen Begründungen machen eine solche Schummel-Software nicht legal, da sie die Zulassungstests gezielt verfälschen. Die in der entsprechenden EU-Verordnung festgelegten Ausnahmen würden deshalb nicht für dieses System gelten. Die Klage aus Frankreich richtete sich gegen einen Hersteller, der in den Verfahrensdokumenten geheimnisvoll als "X" bezeichnet wurde. Der Volkswagen-Konzern hat bestätigt, dass es in dem Prozess ums eine Fahrzeug ging. Aber eben nicht nur. "Allein in Deutschland wurden mehrere Millionen Fahrzeuge mit eingebauten Abschalteinrichtungen zugelassen", erklärte Rechtsanwalt Claus Goldenstein, Inhaber der Kanzlei Goldenstein, die für das erste Dieselskandal-Urteil vor dem Bundesgerichtshof verantwortlich ist. "Alle diese Automobile müssten von den Herstellern zurückgerufen werden, damit die Abgasreinigung der Fahrzeuge optimiert wird." Das sei, so hieß es weiter, entweder durch ein Softwareupdate oder aber durch Veränderungen der Hardware möglich. Was nun folgen dürfte, ist eine der größten Rückrufwellen der Branche. Denn nahezu alle großen Autobauer hatten diese Abschalteinrichtungen an Bord. Neben Volkswagen sind auch Daimler, BMW, Volvo, Mitsubishi und Ford betroffen. Selbst Wohnmobile mit Motoren von Fiat und Iveco wurden - so Goldstein weiter - "auf diese Weise manipuliert". Die Besitzer müssen mit erheblichen Wertverlust ihrer Autos rechnen. Tatsächlich gehen Beobachter davon aus, dass auf die Firmen Entschädigungsansprüche in Milliardenhöhe zurollen dürften.

In einem weiteren Verfahren zum Dieselskandal urteilte der BGH am Donnerstag: Klagen gegen VW waren schon 2015 möglich und zumutbar. Tausende vom Abgasskandal betroffene Diesel-Besitzer haben erst 2019 oder 2020 gegen Volkswagen geklagt - und gehen deshalb unter Umständen leer aus. 2015, als der millionenfache Betrug mit der illegalen Abgastechnik aufflog, sei schon genug bekannt gewesen, um vor Gericht zu ziehen, urteilte der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag in einem Musterfall.