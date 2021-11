Michl Müller ist mit seinem neuen Programm "Verrückt nach Müller" jetzt wieder auf Tour. Am Sonntag, 12. Dezember, findet der Nachholtermin für die ursprünglich für den 16. Mai 2020 in Niederlauer vorgesehene Veranstaltung statt, allerdings in der Schlossberghalle in Nüdlingen. Beginn ist um 18 Uhr, Einlass ist um 16.30 Uhr. Alle für den ursprünglichen Termin gekauften Tickets haben für diese Veranstaltung in Nüdlingen ihre Gültigkeit. Karten gibt es im Blumenladen "Blumenstiel" in Nüdlingen, Kissinger Straße 60, bei Lotto-Arnold Bad Neustadt, Tel.: 09771/40 53, sowie unter www.eventim.de. Foto: Sigrid Metz