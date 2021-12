Michl Müller kommt am 16. Juli 2022 mit seinem neuen Programm "Verrückt nach Müller" zurück auf die Open-Air-Bühne in den Kurpark Bad Bocklet. Von den kleinen Alltagsgeschichten bis hin zur großen Politik, mal als Spaßmacher, mal als Kabarettist - die Pointen sprudeln selbstsicher. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es im Internet unter www.badbocklet.de im Online-Veranstaltungskalender. Tickets sind ab sofort in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet erhältlich unter Tel.: 09708 707030 und E-Mail: info@badbocklet.de. red/Archivfoto: Klaus Werner