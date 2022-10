Leseratten sind beim Buchmessefest in Ramsthal auf ihre Kosten gekommen. Bei nur 50 Cent pro Zentimeter und einer Bücher-Flatrate ab zehn Euro für so viele Bücher, wie man tragen konnte, ließen sich einige Schnäppchen machen. Der zu verkaufende Bestand an Büchern speist sich überwiegend aus Bücherspenden aus der ganzen Region, zudem wird alles, was in der katholischen öffentlichen Bücherei drei Jahre nicht ausgeliehen wurde, dem Flohmarkt zur Verfügung gestellt.

Kinderbücher für jedes Alter, Jugendbücher und Romane für Erwachsene und Sachbücher lagen daher im Ramsthaler Pfarrheim aus, in dem mit zahllosen Plakaten und Verlagsprospekten ein wenig Buchmessen-Atmosphäre zum Tragen kam.

Im liebevoll dekorierten Pfarrheim informierten sich die Besucher über ein großes Angebot von Neuerscheinungen, die das Büchereiteam vom Bunten Buchladen in Hammelburg sowie von zahlreichen Verlagen erhält.

Erfreut war das Ramsthaler Büchereiteam über die vielen Gäste, die sogar aus weiterer Entfernung zum Buchmessenfest angereist waren und in der präsentierten Literatur und im Flohmarkt stöberten. Auch der sonnige Herbsttag habe den einen oder anderen Gast zu einem Ausflug nach Ramsthal gezogen.