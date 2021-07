In der Zeit von 7. bis 14. Juli wurde in der Salinenstraße beim Überlaufbecken durch einen oder mehrere bisher Unbekannte ein Metallgeländer verbogen, so dass dieses aus der Verankerung brach. Dadurch entstand der Stadt Bad Kissingen ein Schaden von circa 500 Euro. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol