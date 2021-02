Die Grund- und die Mittelschule im unterfränkischen Gemünden ist für die Wiederaufnahme des Wechsel- und des Präsenzunterrichts gut gerüstet.

Um die Bedingungen für eine baldige Rückkehr in den Präsenzunterricht zu erleichtern, hat Kultusstaatssekretärin Anna Stolz gemeinsam mit Bürgermeister Jürgen Lippert CO2 -28 Messgeräte und zwei Luftfilteranlagen an die beiden Schulen übergeben, teilt das Ministerium in einer Pressemeldung mit. "Bei allem Wunsch nach Normalität und Planbarkeit: Oberste Priorität hat für uns die Gesundheit der Schüler und ihrer Lehrkräfte. Lüften und saubere Luft ist nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen ein wichtiges Element, um Infektionen vorzubeugen. Das Kultusministerium unterstützt daher die Träger der Schulen bei der Umsetzung entsprechender technischer Maßnahmen", betont Anna Stolz. Die Grundschule und die Mittelschule Gemünden seien also gut gerüstet für die Rückkehr ihrer Schülerinnen und Schüler.

Das Bayerische Kultusministerium unterstützt mit einem Gesamtvolumen von 37 Millionen Euro die Träger der Schulen bei der Umsetzung technischer Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften. Gefördert wird die Beschaffung von CO2 -Sensoren und von mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filter. (Infos unter https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-anbayerns- schulen.html red