Mit dem Mesner-Abzeichen in Gold wurde Maria Metze aus Kronach ausgezeichnet. Seit 40 Jahren ist sie ehrenamtlich als Mesnerin der Kreuzbergkapelle tätig.

Im Gottesdienst für die Kreuzberggemeinde, der coronabedingt seit September wöchentlich in der Stadtpfarrkirche stattfindet, sprach ihr Stadtpfarrer Thomas Teuchgräber größten Dank für ihre so zuverlässige Arbeit aus und überreichte ihr die Ehrenurkunde des Erzbistums Bamberg nebst dem sehr selten verliehenen Mesner-Abzeichen in Gold für "40-jährige Tätigkeit in der Kreuzbergkapelle St. Sebastian zu Marktrodach".

Mesnerin ist "Ria" Metze seit dem 1. Mai 1980, nachdem sie vom damaligen Kronacher Pfarrer Theo Herold darauf angesprochen worden war. "Viele Jahre lief sie Woche für Woche noch zu Fuß zum Kreuzberg", würdigte Teuchgräber den Einsatz der treuen Mitarbeiterin, die durchaus eine weite Wegstrecke hinauf zur Kreuzbergkapelle zurückzulegen hat.

Höchste Anerkennung für ihren treuen und aufopferungsvollen Dienst zollte ihr auch Pfarrer Erwin Lohneisen, der die Gottesdienste der Kreuzberggemeinde zelebriert. Diese Gottesdienste finden seit September wieder statt - jedoch nunmehr in der Stadtpfarrkirche. Aufgrund der weiterhin geltenden Abstandsregelung dürfen nur 16 Gläubige in der kleinen Kreuzbergkapelle gleichzeitig anwesend sein, wogegen in der Stadtpfarrkirche deutlich mehr Platz ist.

Der Dienst als Mesnerin ist aber nicht das einzige Ehrenamt der vitalen Seniorin. Die gebürtige Neuseserin, die schon seit sechs Jahrzehnten in Kronach lebt, organisierte 35 Jahre lang ehrenamtlich die jährlichen Caritas-Sammlungen und zeichnete auch für die Verteilung der Spendengelder verantwortlich. Hierfür war sie 2011 mit der Caritas-Ehrennadel in Gold ausgezeichnet worden. hs