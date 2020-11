Den Mercedes-Stern hat ein Unbekannter von einem grauen Pkw gestohlen , der in der Zeit von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, in der Hemmerichstraße parkte. Dabei entstand dem Halter ein Schaden von etwa 50 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. Wer Hinweise geben kann, meldet sich in der Inspektion unter Tel.: 0971/714 90. pol