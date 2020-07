Mercedes hat jetzt einen großen Kratzer

Unbekannte haben zwischen Freitagabend, 20 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, einen am Unteren Leinritt geparkten grauen Mercedes verkratzt. Der Kratzer zieht sich über eine Länge von zwei Metern über die rechte Fahrzeugseite. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Bamberger Polizei zu melden. Mountainbike samt Helm gestohlen Sonntagnacht wurde ein am Kranen abgestelltes und abgesperrtes schwarzes Mountainbike der Firma Ghost mitsamt dem am Fahrrad hängenden schwarz-grünen Helm gestohlen. Das Fahrrad hat einen Zeitwert von etwa 1200 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter Telefon 0951/9129-210 entgegen. Dieb wird auf der Jahnwiese fündig Ein 28-jähriger hatte auf der Jahnwiese seinen Rucksack liegen lassen. Als er kurze Zeit später sein Malheur bemerkte und zurückkehrte, konnte er zwar seinen Rucksack wiederfinden, der Inhalt, bestehend aus seinem Geldbeutel und einer Powerbank, fehlte allerdings. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf geschätzte 250 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. pol