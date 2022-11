Der GSSV Hammelburg hielt seine alljährliche Herbstprüfung ab. Acht Mensch-Hund-Teams stellten sich verschiedenen Prüfungsaufgaben. Marcus Zeier und Mischling Rocca sowie Jens Hartmann und seine deutsche Schäferhündin Wakura von den Wölfen bestanden die Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest, die Voraussetzung für die Teilnahme an einer Prüfung nach der Internationalen Gebrauchshunde Prüfungsordnung (IGP) ist.

Sechs Hundeführer legten mit ihren Hunden die Gebrauchshundeprüfung ab, die aus den drei Disziplinen Fährte, Unterordnung und Schutzdienst besteht. Je nach Prüfungsstufe 1-3 sind die Anforderungen unterschiedlich hoch. So bestanden Magdalena Brendan und ihre Hovawart Hündin Daska vom Kilianstein mit 277 von 300 Punkten die Stufe eins der IGP, Edgar Schmitt erreichte mit seiner Deutschen Schäferhündin Rita vom Eichendorf in der IGP 2 279 Punkte und Ellen Weigert ebenfalls in der Stufe 2 mit ihrer Malinois Hündin Joko von Löwenfels 270 Punkte.

Tagessieger mit einer fast perfekten Leistung und 297 von 300 möglichen Punkten in der IGP 3 wurden Dominik Zeier und sein Malinois Excalibur vom Stockborn. Dahinter folgte Claudia Appel mit ihrem Malinois Baxter vom bösen Onkel und 293 Punkten und ihrem deutschen Schäferhund Falk vom Lister Tor mit 286 Punkten. red