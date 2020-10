Die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing - Rettungshundestaffel & Therapiehundezentrum mit Sitz in Kronach - ist seit wenigen Tagen jetzt auch eine zertifizierte Ausbildungsstätte für Assistenzhunde. Neben Personenspürhunden, Leichenspürhunden, Therapiebegleithundeteams und Teams für die tiergestützte Leseförderung rundet der Verein mit dieser Zertifizierung sein Leistungsportfolio im Bereich der Hundeausbildung für den sozialen Sektor ab. Seit knapp zwei Jahren betreibt die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing bereits einen Ausbildungsstützpunkt des Deutschen Assistenzhundezentrums. Mit der Zertifizierung durch die International Association of Assistance Dog Partners (IAADP) hat die Qualität der Ausbildung in Kronach internationales Niveau erreicht. Ein Assistenzhund oder Service-Dog ist ein Hund, der so ausgesucht und ausgebildet wird, dass er in der Lage ist, einen Menschen mit Behinderung zu unterstützen. "Die häufigste und bekannteste Form von Assistenzhunden sind Blindenführhunde", so Manfred Burdich von der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing. "Die meisten Hunde, die wir ausbilden, sind jedoch Hunde für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung - zum Beispiel bei Opfern von sexuellem Missbrauch oder sonstigen Gewalterfahrungen." Die Ausbildung erfolgt zusammen mit dem Klienten, nur so können Mensch und Tier zu einem Team zusammenwachsen. red