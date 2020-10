Bambergs Umlandgemeinden können gewiss nicht klagen, dass niemand sie mag. Der statistisch nachweisbare Bevölkerungszuwachs in der Stadt und im Landkreis macht sich vor allem in den Kommunen des Bamberger "Speckgürtels" bemerkbar. Konkret wird die Statistik regelmäßig bei der Nachfrage zu Krippen- und Kitaplätzen und zu den Angeboten nach Ganztagsbetreuung. Und dabei steuern die Gemeinden immer wieder auf Engpässe zu. Will heißen: Kaum ist die eine Einrichtung fertiggestellt, ist schon der nächste Bedarfsanstieg in Sicht.

Schulleiterin schildert Situation

Auch Memmelsdorf macht bei dieser zwickmühlenartigen Entwicklung keine Ausnahme. Daher stand in der September-Ratssitzung der Gemeinde auch die weiterhin sicherzustellende Versorgung mit offenen Ganztagsangeboten für die Grund- und Mittelschüler in Memmelsdorf ganz oben auf der Tagesordnung. Der Nachfragedruck war für Verwaltung und Ratsgremium aber keine Überraschung, denn in Memmelsdorf wird schon seit Jahren eine mittel- und langfristige integrierte Bedarfsplanung zu den Betreuungsangeboten für den gemeindlichen Nachwuchs fortgeschrieben.

So hatte Bürgermeister Gert Schneider die Leiterin der Ferdinand-Dietz-Grund- und Mittelschule in die öffentliche Sitzung des Ratsgremiums eingeladen, damit sie die aktuelle Situation im Schulhaus Lichteneiche darstellen konnte. Karin Radler-Denzlein machte dabei deutlich, dass die Bücherei im Schulhaus Lichteneiche erfreulich umfangreich und intensiv von den Schülern genutzt werde. Klar sei, dass die mit der Bücherei des Michaelsbundes ermöglichte und unterstützte Leseförderung für die Kinder in der Lichteneiche höchst willkommen sei und Eltern, Schule, Gemeinde sowie die Bücherei und die Kirchenverwaltung selbst an einem Strang zögen, wenn es um die nachhaltige Sicherung der Einrichtung und ihrer Angebote an die Leser geht.

Prekäre Raumsituation

Andererseits werde aber die Raumsituation im Schulhaus Lichteneiche hinsichtlich der sogenannten OGTS-Nachmittagsbetreuung aufgrund der steigenden Nachfrage immer prekärer, so dass man das für die Bücherei umgewidmete Klassenzimmer in der Lichteneiche zeitnah zurückfordern müsse.

Bauamtschef Stephan Walz hat sich zuletzt schon einmal alternative Räumlichkeiten für eine Büchereinutzung angesehen und nahm dazu Stellung. Er betonte jedoch, dass man in eine konkrete Untersuchung und Planung erst mit einem Ratsbeschluss im Rücken eintreten könne. Den sollten Walz und die Verwaltung dann ohne Wenn und Aber postwendend vom Ratsgremium bekommen.

Vor den Ausführungen der Schulleiterin gedachten Ratsgremium und Sitzungsgäste des verstorbenen Ratsmitgliedes Andreas Saal. Bürgermeister Schneider würdigte den leidenschaftlichen Sportler, Sportfunktionär und Kommunalpolitiker, seine Menschenzugewandtheit und seine liebenswert-verbindliche Offenheit. Schneider erklärte namens der sichtlich bewegten Ratsrunde, man werde den Verstorbenen gerne in ehrender und dankbarer Erinnerung behalten.

Reinhard Lamprecht rückt nach

Für Andreas Saal trat anschließend der Bäckermeister Reinhard Lamprecht als Listennachrücker ins Ratsgremium ein. Mit Applaus wurde Lamprecht nach seiner Vereidigung und der Neuordnung der Ausschüsse-Besetzungen sehr herzlich begrüßt.

Außerdem galt es in der öffentlichen Sitzung noch ein Baugrundstück im Ortsteil Laubend zu verlosen. Losglück sollte den Bewerbern Memmelsdorfs neue Dritte Bürgermeisterin Ina Gress bringen.

Finanzieller Kraftakt

Schließlich erklärte sich das Ratsgremium noch zu einem finanziellen Kraftakt bereit: Der dürfte allerdings nicht nur geeignet sein, den auch in Memmelsdorf in eine schwierige Existenzsituation geratenen Sportvereinen zu helfen, sondern dürfte auch ein wichtiges Signal der Wertschätzung für die geleistete Arbeit sein. Das Ratsgremium beschloss nämlich die einmalige Aufdoppelung der pauschalen Sportbetriebsförderung des Freistaates Bayern auch durch die Kommune. Dem viel zu früh verstorbenen Andreas Saal dürfte dieser Beschluss gefallen haben.