Die Stadt Kronach hat sich zum Ziel gesetzt, den Fahrradverkehr im Stadtgebiet weiter zu optimieren und dies im vergangenen Jahr mit dem Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern e. V. (AGFK Bayern e.V.) dokumentiert.

Um Verbesserungspotenziale zu erkennen und auf der Basis der gewonnenen Erkenntnisse das Fahrradfahren in Kronach noch attraktiver und sicherer gestalten zu können, setzt die Stadt aber auch auf die Mithilfe aus der Bevölkerung. Eine gute Gelegenheit hierfür bietet sich jetzt laut einer Pressemitteilung der Stadt Kronach durch die Teilnahme an der großen Online-Umfrage zum ADFC-Fahrradklima-Test.

Alle zwei Jahre fragt der Fahrradclub ADFC mit Unterstützung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) die Radfahrenden in ganz Deutschland, wie es um die Fahrradfreundlichkeit der Städte und Gemeinden bestellt ist. Der diesjährige Themenschwerpunkt ist das Radfahren in Zeiten von Corona.

Rebecca Peters, stellvertretende ADFC-Bundesvorsitzende, erklärt: "Corona hat auf einen Schlag viele Menschen zum Radfahren gebracht, die das noch nie oder lange nicht mehr gemacht haben. Uns interessiert sehr, wie diese Neuaufsteiger das Radfahren wahrnehmen. Macht es Spaß? Ist es Stress? Was muss verbessert werden? Die Einschätzungen der routinierten Radfahrerinnen und Radfahrer sind natürlich genauso wichtig. Je mehr Leute beim ADFC-Fahrradklima-Test mitmachen, desto besser! Je vielstimmiger die Rückmeldungen sind, desto klarer kann eine Kommune einschätzen, wo sie noch besser und einladender zum Radfahren werden kann."

Schon seit 1. September und noch bis 30. November 2020 können alle Bürger auf der Internetseite www.fahrradklima-test.adfc.de an der Online-Umfrage des ADFC teilnehmen. Bei den 27 Fragen geht es u.a. darum, einzuschätzen, ob man sich auf dem Rad sicher fühlt, wie gut die Radwege sind und ob die jeweilige Kommune in Zeiten von Corona das Fahrradfahren besonders fördert. "Um ein einigermaßen aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten, sollten mindestens 50 Kronacher die Fragen beantworten", lädt Bürgermeisterin Angela Hofmann zur Teilnahme an der Umfrage ein. "So können alle einen Beitrag leisten, unsere Stadt in Sachen Fahrradfreundlichkeit weiter voranzubringen", ergänzt die Bürgermeisterin.

Die Ergebnisse des ADFC-Fahrradklima-Tests 2020 werden im Frühjahr 2021 in Berlin vorgestellt. Ausgezeichnet werden die fahrradfreundlichsten Städte nach sechs Einwohner-Größenklassen sowie diejenigen Städte, die seit der letzten Befragung am stärksten aufgeholt haben. Das Städteranking und die detaillierte Notenvergabe der Radfahrenden haben sich als wichtiges Zufriedenheitsbarometer für fahrradfreundliche, lebenswerte Städte etabliert. red