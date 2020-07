Mehrwertsteuer runter, Künstler rauf auf die Bühne des Café Kitsch

Die Mehrwertsteuersenkung ist kaum geboren, schon lernt sie laufen. Und sie treibt Blüten, regt an zur Kreativität. Das tut sie unter anderem im Kronacher Café Kitsch. Hier haben sich die Gastro-Teams vom Café und von "Pommes & Fritz" einen Kopf gemacht und ein Konzept entwickelt, das zumindest einen "Corona-Sommer lang" gute Stimmung verbreiten soll. Der Differenzbetrag, der durch die Senkung zustande kommt, soll nämlich in Form eines Honorars an auftretende Künstler gehen. "Das ist eine Win-Win-Sitution," meint Inhaber Markus Welsch, der das Konzept mit auf die Beine gestellt hat.

Er möchte nämlich seinem Publikum endlich wieder schöne und unterhaltsame Abende gönnen, an dem sich die Besucher mit Freunden treffen könnten und dabei ein echtes "Ausgeh-Erlebnis genießen." Geplant sei eine Samstags-Serie, bei der unterschiedliche Künstler auftreten. "Das können bekannte sein, aber auch völlige Neulinge, die noch nicht aufgetreten sind, aber durchaus Talent haben." So könne sich das Kitsch vielleicht sogar zur Talentschmiede entwickeln, freut sich Welsch.

Nur bei gutem Wetter

Starten solle das Ganze aber nur bei schönem, beziehungsweise regenfreiem Wetter, denn die Künstler spielen aus der offenen Scheune heraus und das Publikum sitzt im Innenhof. "Wir wollen vor allem heimischen Künstlern eine Chance geben und sie mit diesem Honorar unterstützen. Und damit "eine runde Sache" daraus werden kann, wollen die beiden Gastro-Teams nicht nur auf Musiker zurückgreifen und sie unterstützen. "Wir könnten uns Comedy, Poetry-Slam, Bauchtanz oder vielleicht noch ganz andere Genres vorstellen." Der Eintritt zu den Veranstaltungen bleibe selbstverständlich frei, versichert Markus Welsch. "Wir sind offen und freuen uns auf viele Ideen und Bewerber."

Ein Teil der Terminplanung stehe schon. Beginnen wird am 4. Juli "Halb so wild meets Nobby", gefolgt von Volker Zielowski am 11. Juli, der solo auftreten wird. Folgen werde ihm am 18. Juli "Masa & Cortez." In Planung seien die Auftritte des Duos "Flair", Matthias Zapf sowie "Two Wings" für den Spätsommer. "Wir sind aber mit weiteren regionalen Künstlern im Gespräch," versichert Welsch.

Einlass ist immer ab 18 Uhr. Wer reservieren möchte, der kann dies unter der Nummer 0171 6819241 tun, gerne auch per WhatsApp. ml