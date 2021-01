Auf das Schärfste zurückgewiesen hat Landrat Klaus Peter Söllner (FW) den Vorwurf von Kreisrat Oswald Greim (Die Linke), die politisch Verantwortlichen in Stadt, Landkreis und Land hätten nichts gegen die bevorstehende Schließung des Novem-Standorts im Kulmbacher Stadtteil Grafendobrach unternommen (BR von gestern: "Anscheinend nichts gelaufen").

Er habe in der Vergangenheit und insbesondere in den letzten Wochen und Monaten selbst aktiv seine Hilfe angeboten und auch wahrgenommen, schreibt der Landrat in einer Stellungnahme. Neben zahlreichen Telefonaten mit der Geschäftsleitung habe es am 6. Oktober 2020 ein großes Abstimmungsgespräch mit Oberbürgermeister Ingo Lehmann, dem Wirtschaftsförderer des Landkreises, Klemens Angermann, allen Verantwortlichen vor Ort und den Vertretern des Betriebsrats gegeben.

"Beim Telefonat mit dem Vorstandschef Günther Brenner am 22. September bedankte sich dieser ausdrücklich für das Angebot von Landrat und Oberbürgermeister, betonte jedoch, dass die Politik in diesem Fall nicht helfen könne, da die Gründe für die Schließung ausschließlich in der extrem schwierigen Situation der Automobilzulieferindustrie lägen. Hierzu ist auch von Belang, dass eine Schließung des Werks in Grafendobrach bereits mehrfach in der Diskussion stand", so Söllner weiter.

In den Gesprächen, die insbesondere auf Wunsch des Betriebsrats nicht öffentlich, sondern nur intern stattfanden, sei intensiv über bestehende Optionen für das Werk Grafendobrach und seinen Fortbestand diskutiert worden. Auch mit dem zuständigen Repräsentanten der Gewerkschaft, Volker Seidel, f habe er am 4. und 24. September sowie am 6. Oktober mehrere Telefonate geführt, bei denen die Situation der Mitarbeiter von Novem im Mittelpunkt stand, so Söllner. Und weiter: "Die mit dem Wirtschaftsministerium und der Ansiedlungsgesellschaft des Freistaats Bayern sowie der Regierung von Oberfranken in Gang im gesetzten Initiativen zur Vermarktung des Standorts laufen aktuell in Abstimmung mit der Novem-Beteiligungs GmbH und der Wirtschaftsförderung in Stadt und Landkreis unvermittelt weiter."

Nicht seriös

Oswald Greim hätte sich jederzeit im Landratsamt, in der Stadt, beim Betriebsrat oder bei der Gewerkschaft über den laufenden Stand der Gespräche informieren können und könne dies jederzeit gerne auch jetzt noch tun, schreibt der Landrat. "Sein Vorgehen, mit dem offensichtlichen Ziel, eine Schlagzeile zu produzieren, entspricht nicht der seriösen Arbeit, die im Kreistag gepflegt wird. Dies gilt umso mehr, als derzeit eine enorme Belastung durch die Bewältigung der Corona-Pandemie gegeben ist", schließt Söllner. red