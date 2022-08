Gleich mehrere Wildunfälle hat die Polizei Bad Kissingen an diesem Wochenende für ihren Zuständigkeitsbereich gemeldet. Und immer waren Rehe darin involviert. Bereits am Freitag gegen 23 Uhr war es auf der Staatsstraße 2291 von Oberthulba in Richtung Bad Kissingen zu einem Zusammenstoß zwischen einem Reh und einem Auto gekommen, wie die Polizei in ihrem Pressebericht informiert. Gegen 1 Uhr war ebenfalls ein Reh mit einem Auto auf der Staatsstraße 2281 von Rottershausen in Richtung Maßbach zusammengeprallt. Auf der B287 von Bad Kissingen in Richtung Nüdlingen flüchtete das Reh nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw. Der Gesamtschaden beläuft sich in allen genannten Fällen auf rund 3000 Euro, wie die Polizisten weiter mitteilen. Die zuständigen Jagdpächter kümmerten sich in der Folge um die Suche und den Transport der Tiere.

In der Nacht zum Sonntag ereignete sich ein weiterer Wildunfall: Ein 20-jähriger Autofahrer war auf der Kreisstraße 45 bei Gefäll unterwegs. Dort prallte sein Auto mit einem Reh zusammen, das über die Fahrbahn lief. Das Tier wurde getötet. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro.

Am Samstagabend stieß der Wagen eines 62-Jährigen auf der Staatsstraße 2430 zwischen Aschach und Zahlbach mit einem Reh zusammen. Das Tier lief anschließend weg, heißt es im Bericht der Polizei weiter. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 50 Euro. pol