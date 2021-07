Einige bereits im Vorfeld heiß diskutierte Themen stehen auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung, die am morgigen Donnerstag um 17 Uhr in der Dr.-Stammberger-Halle beginnt. Unter anderem geht es um eine Regelung zum kontrollierten Feiern in der Pandemie, die Schülerbeförderung ab dem Schuljahr 2021/2022, das infektionsschutzgerechte Lüften in Schulen sowie die Ausschreibung der Mittagsverpflegung an Kulmbacher Grund- und Mittelschulen.

Ein weiteres Thema ist die Änderung des Flächennutzungsplans für Flächen im Bereich Fichtig bei Grafendobrach, dort ist ein Sondergebiet "Solarpark Fichtig bei Grafendobrach" geplant. Diskussionsbedarf gibt es ferner sicher bei der Zwischennutzung des Kaufplatzgeländes, die Erweiterung bestehender Mobilfunkanlagen um die 5G-Technik und den Neubau einer geförderten Wohnanlage auf dem Grundstück Pörbitscher Platz 6 sowie um den Verkauf des ehemaligen Betriebsstandorts der Stadtwerke in der Schützenstraße an die Firma Raps. Die Sitzung ist öffentlich. red