Stellen Sie sich vor, Sie spielen ein Spiel, bei dem sich ständig die Regeln und die Ziele ändern. Zusätzlich gelten für unterschiedliche Spieler unterschiedliche Regeln. Gleichzeitig verspricht Ihnen jedoch der Spielleiter, dass alle Spieler gleich behandelt werden und man sicherlich niemanden vergessen werde. Würden Sie in einem solchen Spiel gerne mitspielen? Würden Sie sich auf die Aussagen des Spielleiters verlassen? Zugegeben, die Realität ist kein Spiel. Die derzeitigen Corona-Regeln erinnern jedoch stark an das oben beschriebene Szenario.

Die "Mitspieler", die am meisten unter solchen Regeln und Bedingungen leiden, sind jene, die keine laute Stimme haben. Die keine Interessenvertretung besitzen. Die nicht öffentlichkeitswirksam protestieren und deshalb kaum wahrgenommen werden. Die Rede ist von Kindern und Jugendlichen. Nun hat "Spielleiter", Ministerpräsident Markus Söder, nach einer Kinder- und Jugendkonferenz angekündigt, rund 40 Millionen Euro für Tutoren- und Ferienprogramme bereitzustellen, um versäumte Lerninhalte nachzuholen. Man wolle nicht, "dass dieser Jahrgang ein Corona-Jahrgang allein ist, der mit Abstrichen in der Bildung leben muss." Und: "Wir wollen auch nicht, dass diese Generation einen Verlust hat an sozialer Kompetenz."

Ich hoffe doch sehr, dass die von Markus Söder versprochenen Sommer-Angebote für Kinder und Jugendliche geschaffen und möglichst unbürokratisch und rasch umgesetzt werden. Denn die Jugend leidet unter Corona immer mehr. Jugendzentren, Jugendherbergen und Kinos sind geschlossen. Gleichzeitig findet bei der Öffnung von Bildungs-, Kultur- und Schuleinrichtungen ein Ping-Pong-Spiel statt. Mal ist offen, dann wieder geschlossen usw. Die Jugend fällt bei alledem ein weiteres Mal hinten runter. Immerhin sind jetzt die städtischen Sportanlagen unter strengen Auflagen geöffnet. Doch ob das reicht? Jugendliche protestieren nicht. Sie scheinen die Sache eher pragmatisch anzugehen.

Durch den Hofgarten sieht man immer wieder Jugendgruppen flanieren und Privatpartys dürfte es wohl auch einige geben. Für eine konsequente Eindämmung und Überwachung des Infektionsgeschehen ist das nicht gerade förderlich. Doch allein alternativlose Verbote reichen nicht mehr. Es wäre sinnvoller, wenn die Politik Kindern und Jugendlichen konkrete, infektionsschutzkonforme Angebote machen oder sie am besten mit ihnen zusammen entwickeln würde. Doch dafür müsste man auf sie zugehen, mit ihnen sprechen. Dafür bedarf es allerdings einer gewissen sozialen Kompetenz der Politik. Wesentlich einfacher ist es natürlich, über Kinder und Jugendliche zu sprechen, statt mit ihnen, und lieber monetäre Beruhigungspillen zu verteilen. Ob man so die Jugend für eine aktive Gestaltung der Gesellschaft begeistern kann, ist zu bezweifeln.

Deshalb plädiere ich für die Beibehaltung des ehrenamtlichen Kinderbeauftragten in Coburg, dessen Aussagen und Einsatz für die Kleinsten immer mehr wahrgenommen werden, als die Verlautbarungen einer Behörde. Ein städtisches Kinderbüro, das sich nach eigener Aussage als Bindeglied zwischen Verwaltung und Politik versteht und Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Kinder betreibt, verfehlt den Zweck. Kinder brauchen keine städtische PR-Abteilung. Sie haben eine eigene Stimme. Wenn man ihnen zuhört. Und das kann ein ehrenamtlicher Kinderbeauftragter wesentlich unabhängiger als ein Amt.

Oliver Schneider, Coburg