Die Awo-Fachdienste für seelische Gesundheit können sich im neuen Jahr dank der finanziellen Förderung durch die Glücksspirale über ein neues Auto und mehr Mobilität freuen. Die Awo-Fachdienste für seelische Gesundheit bieten vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für Menschen mit seelischen und emotionalen Problemen sowie psychischen Erkrankungen im Landkreis Kronach und Lichtenfels. Ein wichtiger Pfeiler sind dabei aufsuchende Angebote wie das ambulant betreute Einzelwohnen, in dessen Rahmen Menschen mit psychischen Erkrankungen lebensweltnah in ihren eigenem Wohnumfeld begleitet werden. Ziel ist es, ihnen ein selbstständiges Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen und die seelische Stabilisierung zu fördern. Dazu zählt unter anderem die umfassende Begleitung bei der Alltagsgestaltung und Selbstversorgung, Unterstützung bei Behördenangelegenheiten, schnelle Hilfe in Krisensituationen, entlastende persönliche Gespräche sowie der Aufbau sozialer Kontakte. Aufgrund des steigenden Bedarfs und des Ausbaus von Betreuungsplätzen sei ein weiteres Auto für die benötigten Fahrten in den Landkreisen Kronach und Lichtenfels eine große Erleichterung, so die Verantwortlichen. red