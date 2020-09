Gerade diejenigen, die darauf angewiesen sind, dass menschliche Zuwendung zu ihnen nach Hause kommt, litten in den vergangenen Monaten am meisten. Viele Senioren mussten spüren, dass Lockdown und Angst vor Ansteckung nicht nur den Alltag durcheinanderbrachten, sondern vor allem auch das menschliche Miteinander.

Besonders Demenzkranke, die aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr dazu fähig sind, allein unter Menschen zu gehen, vereinsamten in dieser Zeit. Auch für deren Angehörige stellte die Situation ein Problem dar. Das BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau (MGH) nimmt sich als Fachstelle für pflegende Angehörige dieser Problematik seit Jahren an und betreibt einen Helferkreis für Demenzkranke und deren Angehörige. Doch auch für dieses Angebot ist seit Mitte März alles anders. Der Leiter des MGH, Frank Gerstner, erläutert: "Wir hatten mit zwei Problemen zu kämpfen: Auf der einen Seite kündigten viele Familien die Betreuungsunterstützung aus Angst vor einer Ansteckung ihrer Seniorinnen und Senioren. Auf der anderen Seite fielen aber auch nahezu fast alle ehrenamtlichen Betreuungskräfte aus, da sie selbst zur Risikogruppe gehörten." Nun will Gerstner einen Neustart mit dem Helferkreis wagen. "Wir suchen Menschen, die sich in unserem Helferkreis engagieren wollen. Das können regelmäßige Einsätze sein, aber auch einzelne Besuche, wenn kurzfristig Bedarf abgedeckt werden muss. Die Einsätze werden von unserer Fachstelle koordiniert und von Ehrenamtlichen durchgeführt; diese erhalten hierfür eine steuerfreie Aufwandsentschädigung."

Jeder Ehrenamtliche kann dabei entscheiden, ob und wie lange er oder sie einen Auftrag annehmen möchte. Damit die ehrenamtlichen Kräfte gegenüber der Pflegekasse anerkannt werden, benötigen sie eine kleine Schulung, die das MGH ab 9. Oktober jeweils freitags (insgesamt vier Termine) anbietet. Für alle, die sich dem Helferkreis anschließen wollen, ist diese Schulung kostenlos.

Für alle, die sich vorab genauer über die Ausbildung und den Helferkreis informieren wollen, findet am Donnerstag, 1. Oktober, um 15 Uhr eine Informationsveranstaltung im MGH statt, zu der die Verantwortlichen herzlich einladen. Nähere Infos erhalten Sie zudem unter Tel. 09571/959031 oder direkt im MGH, Schneyer Str. 19 in Michelau. red