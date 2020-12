Damit möglichst vielen Gläubigen an den Weihnachtstagen trotz der Corona-Beschränkungen in Bamberg der Kirchgang ermöglicht werden kann, ist die Zahl der Festgottesdienste deutlich erhöht worden. Insgesamt finden am 24., 25. und 26. Dezember über 100 Gottesdienste in den katholischen Bamberger Pfarrkirchen statt, teilt die Bistumspressestelle mit. Die Hygienemaßnahmen sind überall zu beachten. Für die Gottesdienste ist in der Regel eine Anmeldung zwingend erforderlich, damit niemand abgewiesen werden muss. An allen Festtagen werden Gottesdienste aus dem Dom im Livestream auf www.youtube.com/erzbistumbamberg gezeigt.

Aufgrund der von der Staatsregierung verhängten Ausgangssperre ab 21 Uhr gibt es einige Änderungen bei den Christmetten. Nähere Informationen zum Anmeldeverfahren gibt es auf den Homepages der Gemeinden oder der Seelsorgebereiche www.sb-bamberger-westen.de bzw. www.sb-bamberger-osten.de. Wer keinen Weihnachtsgottesdienst besuchen will oder kann, hat die Möglichkeit, einen Hausgottesdienst zu feiern. Text- und Liedvorschläge finden sich hier: https://leben.erzbistum-bamberg.de/geschichten/hausgottesdienst.

Folgende Gottesdienste finden an den Weihnachtstagen statt, aufgrund behördlicher Vorgaben sind insbesondere bei den Freiluftgottesdiensten kurzfristige Änderungen möglich:

Heiligabend, 24. Dezember:

Dom, 15 Uhr: Krippenfeier für kleine Kinder (Dompfarrer)

Dom, 17 Uhr: Familienmette (Dompfarrer)

Dom, 19 Uhr: Christmette (Erzbischof, Livestream)

St. Jakob, 19 Uhr: Christmette (Weihbischof)

St. Joseph Wildensorg, 16 Uhr: Krippenfeier für kleine Kinder

St. Joseph Wildensorg, 19 Uhr: Familienmette (Dompfarrer)

St. Elisabeth, 17 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

St. Elisabeth, 19 Uhr: Christmette (Freiluftgottesdienst, Pfr. Lyer)

St. Martin, 17 Uhr: Christmette vor allem für Senioren

St. Martin, 19 Uhr: Christmette

St. Josef im Hain: 16 Uhr: Christmette vor allem für Senioren

St. Josef im Hain: 18 Uhr: Christmette

Obere Pfarre, 14.30 Uhr: Christmette

Obere Pfarre, 16.30 Uhr: Christmette vor allem für Senioren

Obere Pfarre, 19 Uhr: Christmette

St. Urban, 16 Uhr: Christmette vor allem für Senioren

St. Urban, 18.30 Uhr: Christmette

St. Josef Gaustadt, 16 Uhr: Weihnachtsgottesdienst für Senioren

St. Josef Gaustadt, 18 Uhr: Weihnachtsgottesdienst

St. Heinrich, 15 Uhr: Kindermette

St. Heinrich, 16.15 Uhr: Kindermette

St. Heinrich, 17.30 Uhr: Seniorenmette

St. Heinrich, 19.30 Uhr: Christmette

St. Anna, 15 Uhr: Kindermette

St. Anna, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Anna, 19.30 Uhr: Christmette

St. Gangolf, 15 Uhr: Kindermette

St. Gangolf, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Otto, 15 Uhr: Kindermette

Maria Hilf, 15 Uhr: Kindermette

St. Wolfgang, 15 Uhr: Kindermette

St. Kunigund, 15.30 Uhr: Kindermette

St. Gangolf, 15 Uhr: Kindermette

St. Otto, 16.30 Uhr: Kindermette

Maria Hilf, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Wolfgang, 16.30 Uhr: Kindermette

St. Kunigund, 17.00 Uhr: Kindermette

St. Gangolf, 18 Uhr: Christmette

St. Otto, 18 Uhr: Christmette (Wortgottesdienst)

Maria Hilf, 18 Uhr: Christmette

St. Wolfgang, 18 Uhr: Christmette (Wortgottesdienst)

St. Kunigund, 19.30 Uhr: Christmette

Heiliggrab, 19.30 Uhr: Christmette

St. Gangolf, 20 Uhr: Christmette (Wortgottesdienst)

St. Otto, 20 Uhr: Christmette

Maria Hilf, 20 Uhr: Christmette (Wortgott.)

St. Wolfgang, 20 Uhr: Christmette

Karmelitenkirche, 17 und 19.30 Uhr: Christmette (Anmeldung nach den Gottesdiensten am 4. Adventssonntag sowie nach den Werktagsgottesdiensten möglich)

Besondere Freiluftgottesdienste an

Heiligabend:

Auf der Wiese im Haingebiet, Areal um den Musikpavillon im Luisenhain: 15 Uhr, 16.30 Uhr, 18 Uhr

Auf dem Wilde-Rose-Keller: 14.30 Uhr, 16 Uhr und 17.30 Uhr

Neben der Buger Kirche: 16 Uhr

Erster Weihnachtstag, 25. Dezember

Dom, 8 Uhr: Festgottesdienst (Weihbischof)

Dom, 9.30 Uhr: Pontifikalgottesdienst (Erzbischof, Livestream)

Dom, 11.30 Uhr: Festgottesdienst (Dompfarrer)

Dom, 17 Uhr: Pontifikalvesper (Erzbischof, Livestream)

St. Jakob, 7.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Joseph Wildensorg, 10 Uhr: Eucharistiefeier (Dompfarrer)

St. Martin, 11 Uhr: Festgottesdienst

St. Martin, 19 Uhr: Festgottesdienst

St. Josef im Hain, 9.30 Uhr: Festgottesdienst

Obere Pfarre, 9 Uhr: Festgottesdienst

Obere Pfarre, 11 Uhr: Festgottesdienst

St. Urban, 9.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Urban, 17.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Josef Gaustadt, 10 Uhr: Festgottesdienst

Institutskirche: 8 Uhr Festgottesdienst (Anmeldung Tel. 980230)

Heiliggrab, 8 Uhr: Festgottesdienst

St. Otto, 9 Uhr: Festgottesdienst

St. Anna, 9 Uhr: Festgottesdienst

St. Gangolf, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Heinrich, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Kunigund, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Wolfgang, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Heinrich, 15 Uhr: Festgottesdienst in poln. Sprache

St. Heinrich, 18 Uhr: Festgottesdienst

Karmelitenkirche, 10 Uhr: Festgottesdient (keine Anm. nötig)

Zweiter Weihnachtstag, 26. Dezember

Dom, 8 Uhr: Festgottesdienst (Generalvikar)

Dom, 9.30 Uhr: Pontifikalgottesdienst (Weihbischof, Livestream)

Dom, 11.30 Uhr: Festgottesdienst (Dompfarrer)

Dom, 17 Uhr: Festandacht (Dompfarrer)

St. Jakob, 7.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Joseph Wildensorg, 10 Uhr: Festgottesdienst (Dompfarrer)

St. Martin, 11 Uhr: Festgottesdienst (keine Anmeldung nötig)

St. Martin, 19 Uhr: Festgottesdienst (keine Anm. nötig)

St. Josef im Hain, 9.30 Uhr: Festgottesdienst (keine Anm. nötig)

Obere Pfarre, 11 Uhr: Festgottesdienst (keine Anm. nötig)

St. Urban, 9.30 Uhr: Festgottesdienst (keine Anm. nötig)

St. Josef Gaustadt, 10 Uhr: Festgottesdienst

Heiliggrab, 8 Uhr: Festgottesdienst

St. Otto, 9 Uhr: Festgottesdienst

St. Anna: 9 Uhr: Festgottesdienst

St. Gangolf, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Heinrich, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Kunigund, 10.30 Uhr: Pfarrgottesdienst mit Kindersegnung

St. Wolfgang, 10.30 Uhr: Festgottesdienst

St. Heinrich, 18 Uhr: Festgottesdienst