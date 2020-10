Mehr Bio-Lebensmittel in kommunalen Einrichtungen und Catering-Dienstleistungen Bio-Produkte wirtschaftlich erfolgreich in Küchen und Einrichtungen einsetzen? Wie das gehen kann, vermittelt die BioBitte-Vernetzungsveranstaltung am Donnerstag, 22. Oktober, von 9.30 bis 17.30 Uhr im Pfarrheim Greßthal, Kirchstraße 1. In Impulsvorträgen berichten zwei bio-zertifizierte Einrichtungen von ihrem Weg zu einer wirtschaftlich und nachhaltigen Bio-Einführung in ihren Küchen. Eingeladen ist der BioMentor Bertold Kohm von der Service Gesellschaft Nordbaden und Silke Beyer vom Werk 5 in Münchenbernsdorf, einem Bio-Caterer der Schulen und Kindergärten beliefert. Bereits mit der Anmeldung können Fragen zur Bio-Verwendung in Einrichtungen eingereicht werden. "Es ist uns wichtig, dass jede Einrichtung, ob bei der Bio-Einführung oder beim Ausbau des Bio-Anteils einen Schritt weiterkommt", so Anna-Katharina Paar, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Oberes Werntal. Bei einer Exkursion stehen die Preisträger des Bundeswettbewerbs Ökologischer Landbau 2020, Petra Sandjohann und Bernhard Schreyer als Betriebsleiter von Schloss Gut Obbach für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Wirtschafts-, Betriebs- und Küchenleiter sowie Einkäufer der Gemeinschaftsgastronomie, an Inhaber, Geschäftsführer und Küchenleitungen aus Cateringunternehmen und andere. Info unter www.oekomodellregionen.bayern/oberes-werntal. red