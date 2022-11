Die IHK hat die jüngste Untersuchung der Realsteuerentwicklung in den 237 mainfränkischen Gemeinden vorgestellt. Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen demnach im Jahr 2021 auf 438,13 Millionen Euro an. Damit liegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nach einem coronageschwächten Jahr sogar wieder über dem Wert vor Beginn der Pandemie, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Die Einnahmenentwicklung in den beiden kreisfreien Städten geht dabei weit auseinander. Während Würzburg im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zulegt, kann Schweinfurt seine Einnahmen um 77,8 Prozent steigern. Ein ähnlich diffuses Bild ergibt sich auch in den mainfränkischen Landkreisen. Es gibt einige Landkreise, die im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Mehreinnahmen verbuchen. Spitzenreiter ist der Landkreis Schweinfurt mit einem Plus von rund 13 Mio. Euro. Demgegenüber stehen jedoch die Landkreise Main Spessart und Rhön-Grabfeld, mit erheblichen Einbußen im Vergleich zum Jahr 2020. Allerdings lasse sich aufgrund der krisengeprägten politischen und wirtschaftlichen Lage aus der insgesamt positiven Tendenz von 2021 keine positive Entwicklung der Realsteuereinnahmen für die kommenden Jahre prognostizieren, heißt es in der IHK-Meldung weiter.

Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz der Landkreise in Mainfranken beträgt in diesem Jahr 343 Prozent. Er bewegt sich zwischen 329 Prozent (Landkreis Haßberge) und 357 Prozent (Landkreis Bad Kissingen). red