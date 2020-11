Ein besonderer "Einwohner" bereitet der Gemeinde nach Worten von Bürgermeister Bernd Höfer (CSU/Landvolk) derzeit massive Probleme: der Biber. Die Population des Nagetiers nehme derart zu, dass dessen Dämme zur Gefahr für die anliegende Landwirtschaft, den Betriebsablauf von Gewerbebetrieben und nicht zuletzt für den Bahnbetrieb führten, erfuhren die Gemeinderäte bei der Sitzung am Montag.

Ein Hotspot ist hier offensichtlich der Bereich im Zusammenfluss von Ochsengraben und Sulz in Wiesenfeld. "Durch die Biberdämme wird der dortige Vorfluter gefüllt, was in der Folge dazu führen könnte, dass die Industrieböden der Firma Leuwico Schaden nehmen", erklärte Bürgermeister Höfer. Nach seinen Worten hat die Gemeinde eine Erlaubnis, im innerörtlichen Bereich von Wiesenfeld den Nager zu "entnehmen". Etliche Biberdämme seien im Gemeindegebiet bereits entfernt worden. Bernd Höfer betonte ausdrücklich, dass alle Maßnahmen mit den entsprechenden Fachbehörden abgesprochen und von diesen genehmigt seien.

Bitte um Akzeptanz

"Kein Bauhofmitarbeit geht einfach hin und baut einen Damm ab", unterstrich der Bürgermeister. Die Bevölkerung bat er um Akzeptanz für die unbedingt notwendigen Maßnahmen. Eine nachhaltige Lösung des Problems sieht Höfer im Moment nicht. "Als Kommune werden wir im Stich gelassen", kritisierte er enttäuscht. Auf Nachfrage von Tobias Bauersachs (CSU/Landvolk) informierte Höfer, dass Meeder im vergangenen Jahr etwa 10 000 Euro für die Abwehr von Schäden aufgewendet habe, die durch die Nager entstanden seien. "Und da ist die Leistung des Bauhofes noch nicht berücksichtigt", ergänzte Höfer. Die Forderung von Bauersachs war eindeutig: "Es muss mehr Druck auf das Landratsamt ausgeübt werden."