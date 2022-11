Am Freitag, 18. November, ist der Sänger und Songwriter Max Mutzke ein weiteres Mal zu Gast in Bad Kissingen. Wie bereits im Rahmen des Kissinger Sommers 2021 tritt er gemeinsam mit der Pianistin Marialy Pacheco auf. Die Veranstaltung findet um 19.30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt. Karten sind in der Tourist-Info Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44, unter badkissingen.de/events oder kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Moritz Künster