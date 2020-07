Matthias Kirchgessner führt die Aischgründer Rotarier

Weiträumig ist das Einzugsgebiet des Aischgründer Rotaryclubs. Von Bad Windsheim bis nach Hemhofen und von Scheinfeld bis nach Herzogenaurach erstreckt sich die Region, aus der die 52 Mitglieder stammen. Gemeinsam haben sie sich dem Ziel des selbstlosen Dienens verschrieben, welches sich in konkreten sozialen und kulturellen Projekten widerspiegelt. Rotarische Unterstützungen in Form von finanziellen und ideellen Hilfen finden dabei vor allem regionale, aber auch nationale und internationale Organisationen, die sich den Prinzipien der Hilfe zur Selbsthilfe und der Nachhaltigkeit verschrieben haben. In den 43 Jahren seines Bestehens konnten sich viele Aischgründer Schulen, Vereine und Organisationen über Zuwendungen aus der Clubkasse freuen.

Auch der Schüleraustausch, bei dem jährlich mehrere junge Menschen aus der Region in ferne Länder entsandt werden, um sich dort weiterzubilden beziehungsweise deren Kulturen kennenzulernen, ist eine Herzensangelegenheit des Clubs. "Vor große Herausforderungen wird uns die aktuelle Corona-Krise gerade beim Schüleraustausch stellen", stellte der neue Präsident des Clubs, Matthias Kirchgessner, bei seiner Antrittsrede im Allee-Hotel in Neustadt fest. Denn die geltenden Reisebeschränkungen setzen die bereits geplanten Aktionen außer Kraft.

Für ein Jahr wird Kirchgessner nun die Geschicke des Serviceclubs leiten und somit auch die Schwerpunkte bei der Förderung von sozialen und kulturellen Projekten setzen. Übernommen hat er das Amt von Bernhard Metzger, Apotheker aus Scheinfeld, der turnusgemäß den Präsidentenstab nach einem Jahr weiterreichte. Der neue Clubchef kommt aus dem Burghaslacher Ortsteil Unterrimbach. Als Berufsmusiker hat er sich unter anderem mit der Veröffentlichung von Tonträgern und Konzertauftritten einen Namen gemacht. Zudem leitet er Seminare zur Gewaltprävention und Konfliktmanagement.

"Auch wenn durch Corona unsere wöchentlichen Treffen stark eingeschränkt wurden, will ich neue Kommunikationsformen anbieten, damit die Freundschaft und damit die Absprache unter den Mitgliedern weiterhin auf hohem Niveau gepflegt werden kann", führte Kirchgessner aus.

Virtuelle Sitzungsteilnahme

In diesem Zusammenhang wies er auf die mittlerweile guten Erfahrungen hin, bei denen sich Mitglieder zu Präsenztreffen auch mit der Videokamera zuschalten können. "So gesehen bieten Krisen immer auch Chancen", fasste Kirchgessner augenzwinkernd zusammen, denn durch die Möglichkeit der virtuellen Teilnahme habe sich die Präsenz in den Sitzungen erhöht. "Und umso mehr sich zum Meeting zusammenfinden, umso intensiver kann die rotarische Freundschaft gepflegt werden", so der neue Präsident. red