Nachdem sich am Dienstag der frisch gefallene Schnee zum Matsch verwandelt hatte, zogen die Temperaturen in der Nacht wieder an. Ergebnis: Der Matsch war am Mittwochmorgen zu Eis gefroren, in Teilen der Altstadt war es spiegelglatt. Das Pflaster, das zum Flair der Altstadt gehört, zeigt sich in solchen Fällen von seiner schlechten Seite. Später taute es aber wieder. Foto: Thomas Malz