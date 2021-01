Im Zuge der Neufassung der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung wurde die Allgemeinverfügung der Stadt Bamberg aktualisiert. Sie gilt bis zum 31. Januar, teilt die Rathauspressestelle mit.

Die städtische Allgemeinverfügung zur Festlegung der zentralen Begegnungsflächen in der Innenstadt sowie der sonstigen öffentlichen Orte unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten, wird dadurch an die Dauer des bundesweiten Lockdowns angepasst. Der Geltungsbereich, in dem in der Stadt Bamberg ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden muss, bleibt unverändert. Die Maskenpflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich zugänglichen Raum, also auch Gehsteige und Hauswände.

Die neue Allgemeinverfügung tritt mit Wirkung zum 12. Januar in Kraft. Die vorherige Allgemeinverfügung der Stadt Bamberg vom 19.12.2020 ist damit aufgehoben. Alle Infos sind unter www.stadt.bamberg.de/corona abrufbar. red