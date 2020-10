Die Maske abnehmen - das kann man in Zeiten der Corona-Pandemie überwiegend nur unter freiem Himmel und zu Hause. Doch was ist mit Hörgeschädigten, die auf das Lippenlesen angewiesen sind, um ihren Gesprächspartner zu verstehen? Durch die nach wie vor geltende Maskenpflicht im öffentlichen Raum sind die Lippenbewegungen des Gegenübers meist nur noch bei privaten Zusammenkünften lesbar. Gerade bei einem Arzt-Patienten-Gespräch kann das von Nachteil sein. Das Cochlear-Implant-Centrum "Cicero", das zur Hals-Nasen-Ohren-Klinik des Universitätsklinikums Erlangen gehört, setzt bei Terminen mit Schwerhörigen daher auf Visiere und Plexiglasscheiben anstelle einer Mund-Nasen-Bedeckung.

"Auch gut Hörende verstehen andere Menschen schlechter, seit überall eine Maske getragen werden muss. Das liegt jedoch nicht unbedingt daran, dass die Stimme durch die Maske gedämpft wird, sondern eher daran, dass wir die Lippen unseres Gesprächspartners nicht mehr sehen. Die Mimik wird durch den Mundschutz ebenfalls ,geschluckt‘, und das führt zu zusätzlichen Kommunikationsschwierigkeiten", sagt Ulrich Hoppe, Leiter des "Cicero". Das "Cicero"-Team setzt deshalb auf Plexiglasscheiben und Visiere, wenn die Mitarbeiter längere Hörgeräteeinstellungen vornehmen oder eine Therapieeinheit durchführen.

Was viele nicht wissen: Bereits in der vierten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 5. Mai 2020 wurde festgelegt, dass die Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden darf, solange es zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist - dies gilt auch in der aktuellen Maßnahmenverordnung weiter fort. red