Im Kampf gegen das Corona-Virus unterstützt das Valeo-Werk in Ebern die Lebenshilfe Haßberge mit 4000 Mund-Nase-Schutzmasken. In einem Treffen des Unternehmens und der Lebenshilfe wurde die Sachspende übergeben, wie Valeo mitteilte.

Die Lebenshilfe Haßberge ist ein Elternverein mit rund 300 Mitgliedern, der seit 50 Jahren die Rechte der Menschen mit Handicap im Landkreis vertritt. Die Angebote des Vereins reichen von Frühförderung sowie schulvorbereitenden Einrichtungen, einem Förderzentrum für geistige Entwicklung in Verbindung mit einer heilpädagogischen Tagesstätte bis hin zur offenen Behindertenarbeit mit familienentlastenden Diensten, ambulant betreutem Wohnen und der stationären Versorgung in drei Wohnstätten. Die Sachspende von Valeo Ebern kommt in den verschiedenen Bereichen der Lebenshilfe zum Einsatz. Der Geschäftsführer der Lebenshilfe Haßberge, Olaf Haase, dankte dem Unternehmen für die Unterstützung. red