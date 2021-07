Der nächste Marken- und Patentsprechtag findet am Dienstag, 20. Juli, ab 15 Uhr im RSG Bad Kissingen, Sieboldstraße 7, statt. In Zusammenarbeit mit dem Patentanwalt Dr. Burkhard Scharfenberger aus Würzburg gibt das RSG Bad Kissingen kostenlos Erstinformationen und berät zur Vorgehensweise bei der Sicherung von Innovationen. Die Beratung erfolgt via Online-Konferenz oder telefonisch.

Informationen sowie die Anmeldung zum Sprechtag sind möglich im RSG Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum, Tel.: 0971/723 60, per E-Mail unter anmeldung@rsg-bad-kissingen.de oder www.rsg-bad-kissingen.de sek