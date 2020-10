Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum RSG Bad Kissingen führt gemeinsam mit dem Zentrum für Digitale Innovationen Mainfranken (ZDI Mainfranken) und dem Zentrum Marke & Patent die kostenfreie Informationsveranstaltung "Markentag 2020 - Marken als Imageträger" durch. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 20. Oktober, von 13 bis 16 Uhr im RSG Bad Kissingen, Sieboldstraße 7, statt. Es sind noch wenige Plätze frei.

Marken kennzeichnen Produkte und Dienstleistungen und geben dabei den Kunden einen Hinweis auf eine bestimmte Qualität oder bestimmte Eigenschaften und dienen damit letztlich der Unterscheidung im Wettbewerb mit teilweise sehr vergleichbaren Angeboten. Marken verkörpern dabei aber auch ein bestimmtes Unternehmens-Image, welches nicht nur aus der Produktqualität selbst, sondern zunehmend auch aus vielen weiteren Aspekten wie bspw. Nachhaltigkeit, Umwelt- und Arbeitnehmerfreundlichkeit erwächst.

Was gibt es aber nun bei der Anmeldung von Marken zu beachten und wie erlangt man umfassenden Markenschutz? Wie und wo kann man nach Markenrechten recherchieren, und was gibt es dabei zu beachten? Was ist eine Arbeitgebermarke, und wie kann man diese für das Personalmanagement nutzen? Wie kann man sich gegen Markenrechtsverletzungen verteidigen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen erhalten die Teilnehmer auf dem Markentag, bei dem erfahrene Fachleute referieren.

Informationen und Anregungen

Sara Bührer vom Deutschen Patent- und Markenamt, Wolfgang Petsch vom Patentzentrum Bayern, Michael Vierheilig von der ConvaroX GmbH & Co. KG sowie Dr. Lars Petri von der Kanzlei GleimPetri Patent- und Rechtsanwälte werden einen fundierten Einblick in die genannten Themen vermitteln. Allen Unternehmern, Existenzgründern und Interessierten bietet sich somit die Gelegenheit, wertvolle Informationen und Anregungen für die eigene Markenstrategie zu erhalten.

Weitere Infos sowie Anmeldung zur kostenfreien Veranstaltung: Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Tel: 0971/ 723 60, E-Mail: anmeldung@rsg-bad-kissingen.de, Internet: www.rsg-bad-kissingen.de. red