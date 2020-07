Marius und Luis Jagusch rechnen sich in die Spitze der deutschen Mathe-Elite

Beim Bundeswettbewerb Mathematik erreichten Marius und Luis Jagusch vom Kaspar-Zeuß-Gymnasium Kronach einen beachtenswerten dritten Preis in der Kategorie der Gruppenarbeiten.

Der Wettbewerb findet bereits zum 50. Mal statt. Mit dabei sind in diesem Jahr seit der ersten Runde auch die KZG-Oberstufenschüler Marius und Luis Jagusch. Während ihr Mathematiklehrer Tom Carl die Aufgaben nur verteilt hat, gilt es bei diesem Wettbewerb, die gestellten Probleme selbst zu lösen. Auf die Frage, was sie mit den Aufgaben dann erst einmal gemacht haben, erzählt Marius nur knapp: "Luis war an diesem Tag nicht in der Schule und ich habe ihm die Aufgaben zuhause gezeigt, weil ich mir schon dachte, dass die ganz interessant aussehen." Zusammen haben die beiden Brüder dann an der Lösung gearbeitet.

"Die Aufgaben gehen weit über den Schulstoff hinaus und erfordern mathematische Fantasie", erklärt Tom Carl, "hier wird vernetztes Denken gefordert und gefördert!" Mit einem Augenzwinkern gibt er zu, dass auch er die Aufgaben nicht aus dem Stegreif lösen könnte, da sie Nachdenken und Grübeln erfordern. Luis erzählt, dass sie teilweise auch das Internet herangezogen hätten, weil sie beispielsweise nicht alle Sinussätze auswendig gewusst hätten. Aber das ist im Wettbewerb auch erlaubt. Die Lösung der Aufgaben gibt es nicht fertig im Internet oder in einem Schulbuch, sondern es sind eigenständige und individuelle Lösungen gefragt.

Nach ihrer sehr erfolgreichen Teilnahme an der ersten Runde, erhielten die beiden Sieger bereits die Aufgaben der zweiten Runde, die sie nun aber jeweils alleine lösen müssen. Luis hat die erste Aufgabe schon angeschaut, während Marius sich zur Zeit noch um sein W-Seminar kümmert und noch keine Zeit hatte, sich Gedanken über die Lösung zu machen. Dennoch wollen sie weiter teilnehmen, schließlich warten attraktive Preise wie zum Beispiel Stipendien im Finale.

Schulleiterin Renate Leive lobte vor allem wegen der außergewöhnlichen Situation die Leistung der Brüder. "Dass ihr gerade in diesen Corona-Zeiten euer Augenmerk auf die Mathematik gelegt habt, verdient höchstes Lob!" Als Anerkennung erhielten die beiden jeweils ein T-Shirt aus der neuesten KZG-Kollektion. red