Der Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Coburg, Friedrich Herdan, hat Marion Setzer am 16. November als Sachverständige für das Sachgebiet "Schäden an Gebäuden" öffentlich bestellt und vereidigt. An Sachverständige werden hohe Anforderungen gestellt: Sie brauchen überdurchschnittliches Fachwissen und besondere Praxiserfahrung und sie müssen bei der Aufgabenerfüllung unparteiisch, unabhängig, weisungsfrei, integer und gewissenhaft sein.

Die öffentliche Bestellung und Vereidigung ist das höchste Qualitätsmerkmal, weil dabei die erwähnten Kriterien detailliert und umfangreich geprüft und deren Einhaltung während der Bestellung überwacht werden, teilt die IHK zu Coburg mit. Marion Setzer hat für ihre öffentliche Bestellung ein intensives Überprüfungsverfahren durchlaufen. Neben der persönlichen sowie langjährigen fachlichen Eignung wurde die besondere Sachkunde der Rödentaler Diplom-Ingenieurin und Architektin geprüft. Setzer kann Gutachten für öffentliche wie private Auftraggeber und für Gerichte anfertigen, in Gerichtsverfahren ist sie bevorzugt heranzuziehen. Sie gehört ab sofort zum Kreise der bundesweit bestellten IHK-Sachverständigen, die in 245 Sachgebieten der Wirtschaft tätig sind. red