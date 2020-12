Bei einem 21-jährigen Autofahrer aus Polen hat eine Streife der Verkehrspolizei Bayreuth am Sonntagnachmittag drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Die Beamten kontrollierten den jungen Mann auf der Autobahn-Rastanlage Fränkische Schweiz bei Pegnitz. Der 21-Jährige war zuvor mit seinem Kia auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Nachdem die vor Ort durchgeführten Drogentests den Verdacht bestätigt hatten, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer gestand, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Autos wurden eine geringe Menge Marihuana sowie eine bereits benutzte Pfeife für den Konsum dafür im Gepäck des 21-Jährigen gefunden und sichergestellt. Der Fahrer wurde wegen der Drogenfahrt und des unerlaubten Besitzes von Marihuana angezeigt. Die Weiterfahrt endete somit in Pegnitz, da die Beifahrerin ebenso unter Drogeneinfluss stand.