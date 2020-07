Marienkapelle öffnet

Die Marienkapelle im Herzen von Ludwigsstadt, direkt an de B 85 gelegen ist das älteste Gebäude der Stadt und ist auch in Corona-Zeiten zu besichtigen. Darauf weist die Marienkapelle-Arbeitsgemeinschaft hin.

Die Marienkapelle, einst als sakraler Bau genutzt, ist jetzt ein kleines Museum mit Geschichte. Nicht nur die Historie des Gebäudes ist interessant, im Untergeschoss sind Dinge aus verschiedenen Epochen ausgestellt. Oben, in der "Rosa-Meinhardt-Stube", kann man sich von der Heimatdichterin und der Familie Meinhardt, den letzten Besitzern der ehemaligen Schmiede, berichten lassen. Wie kam es vom einst sakralen Bau zur Schmiede? Was für eine Frau war Rosa Meinhardt? Antworten erhält man bei einem Besuch der Marienkapelle, die am Freitag und Samstag, 10./11. Juli, und Freitag und Samstag, 14./15. August, jeweils von 10 bis 12 Uhr öffnet. Natürlich müssen alle Corona-Schutzmaßnahmen eingehalten werden. red