Die besten Schritte, einem Ertrinkungstod vorzubeugen, sind Freude am Wasser und eine qualifizierte Schwimmausbildung. Zum Ende des Sommers kürte die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein, das langjährige Wasserwacht-Mitglied Marianne Ascher-Mehl zum "Ehrenamt der Woche".

Die 69-jährige Ascher-Mehl engagiert sich seit 1971 in der BRK-Wasserwacht-Ortsgruppe Neunkirchen am Brand und ist seit 1994 Bezirksausbilderin des Wasserwachtbezirks Ober- und Mittelfranken für Schwimmausbilder. Ihr Credo: Freude am Wasser mittels einer qualifizierten Schwimmausbildung zu vermitteln. Denn gutes, sicheres Schwimmen sei der beste Schritt, einem Ertrinkungstod vorzubeugen, so die begeisterte Ehrenamtlerin.

"Ich ziehe meinen Hut"

"Seit fast einem halben Jahrhundert engagiert sich Marianne Ascher-Mehl bei der Wasserwacht. Vor so einem kontinuierlichen Engagement ziehe ich meinen Hut", zollte die Ehrenamtsbeauftragte Respekt. "Menschen wie Marianne Ascher-Mehl sind für die Zukunft des Ehrenamts ein großes Vorbild." Die Wasserwacht Bayern ist die größte Gemeinschaft des Bayerischen Roten Kreuzes und Teil des öffentlich-rechtlichen Rettungsdienstes mit rund 130 000 Mitgliedern. Rund 7000 Einsätze werden jedes Jahr von 70 000 aktiven Ehrenamtlichen geleistet, und über 10 000 Kinder und Jugendliche lernen jedes Jahr das Schwimmen bei der Wasserwacht. red