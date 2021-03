Ein überholender Lkw löste am Montagabend einen Unfall auf der A 70 aus. Gegen 18.30 Uhr war eine 20-Jährige mit ihrem Suzuki aus dem Zulassungsbezirk Selb auf der Autobahn in Richtung Bayreuth unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Stadelhofen fuhr ein bislang unbekannter Lkw vor dem Suzuki auf die linke Fahrspur. Die junge Autofahrerin musste stark abbremsen, kam dadurch auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und stieß letztlich in die rechte Schutzplanke.

Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Fahrzeug und die Schutzplanke wurden durch den Aufprall beschädigt, die junge Frau und ihre Beifahrerin kamen mit dem Schrecken davon.

Zeugen gesucht

Unfallzeugen, die Angaben zu dem unbekannten Lkw machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Bayreuth (Telefonnummer 0921/506-2330) in Verbindung zu setzen. pol