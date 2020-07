Mann zückt Messer gegen Passanten

Mit einem Messer in der Hand hat ein Mann am Sonntagabend zwei Passanten bedroht. Gegen 20.15 Uhr war der 56-Jährige zu seiner Ex-Freundin in der Buchwaldstraße gegangen und wollte durch ein Fenster in ihre Wohnung schauen. Dazu schob er den Rollladen hoch, heißt es im Polizeibericht.

Anwohner reagieren besonnen

Zwei Anwohner bemerkten das verdächtige Tun und sprachen den Unbekannten an. Daraufhin zog er seinen Pullover aus, zückte mit aggressiver Geste ein Messer und forderte die beiden zum Kampf auf. Nachdem die Kontrahenten sich überlegt verhielten und sich nicht auf eine Auseinandersetzung einließen, flüchtete der Streitlustige. Die Polizei griff den Mann am Waldrand auf. Er stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Nacht verbrachte er auf der Dienststelle. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. pol