Mit Steinen bewarf am Freitagmorgen ein 20-jähriger Mann ein Wohnanwesen im Hafengebiet. Beinahe wären dabei auch Menschen verletzt worden. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 7 Uhr meldete ein Anwohner in der Baunacher Straße Steinwürfe in Richtung eines Einfamilienhauses. Hierdurch beschädigte der zunächst Unbekannte die Rollläden und die Fassade des Hauses sowie den Gartenzaun. Während die eingetroffenen Streifenbeamten die Strafanzeige aufnahmen, sahen sie selbst, wie Steine in ihre Richtung geworfen wurden. Diese verfehlten die Polizisten sowie den Anwohner nur knapp und beschädigten erneut den Zaun. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Bald ermittelten die Beamten einen 20-jährigen Tatverdächtigen. Da er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, begleiteten ihn die Beamten in eine Klinik. Der Mann muss sich jetzt unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Zeugen, die die Tat in der Baunacher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. pol