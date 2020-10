Extrem gewalttätig hat sich ein 43-jähriger Mann aus Erlangen am Sonntagnachmittag seiner Lebensgefährtin gegenüber gezeigt. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden mit ihren Fahrrädern im Stadtteil Büchenbach unterwegs, als der Mann unvermittelt mit dem Fuß gegen das Rad seiner drei Jahre jüngeren Lebensgefährtin trat. Der Tritt war so heftig, dass die Frau stürzte. Anschließend schlug er ihr auch noch mit seiner Faust ins Gesicht.

Die verletzte Frau suchte Hilfe bei der Angestellten einer nahen Tankstelle und bat um die Verständigung eines Rettungsdienstes. Während sich die Frau im Verkaufsraum der Tankstelle aufhielt, kam ihr Peiniger ebenfalls in die Tankstelle, meinte noch, dass kein Rettungsdienst erforderlich wäre, und forderte seine Lebensgefährtin auf, mitzukommen, was diese jedoch verneinte. Daraufhin packte er die Frau und zog sie gewaltsam aus dem Geschäftsraum. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann. Seine Lebensgefährtin wurde mit erheblichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Zur Klärung der genauen Tatumstände bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt, Telefon 09131/760114, zu melden. pol