Es ist kaum zu fassen, wie dieser Unfall zustande kam. Und es ist ein riesiges Glück, dass er nicht schlimmer ausgegangen ist...

Wie genau, warum, wieso - bis all das aufgeklärt ist, wird die Polizei nach eigenen Angaben noch einiges zu ermitteln haben. Und deshalb ist sie auch auf die Aussagen möglicher Zeugen angewiesen. Fest steht, dass am späten Dienstagabend ein 32-Jähriger mit seinem Ford (Coburger Zulassung) auf dem rechten Fahrstreifen der A 73 einfach stehen geblieben war. In Höhe der Ortschaft Drossenhausen raste dann ein 26-Jähriger in den stehenden Ford - er hatte ihn einfach zu spät gesehen. Bei dem Unfall wurden er und sein Beifahrer (31) zum Glück nur leicht verletzt. Wegen der geltenden Ausgangssperre war zu der Zeit, etwa 23 Uhr, sehr wenig Verkehr auf der Autobahn. Was der Ford-Fahrer der Polizei dann aber sagte, macht trotzdem fassungslos.

Mehrere Bier im Auto

Nachdem er auf der Fahrbahn angehalten hatte, habe er - so seine Angaben - im Wagen mehrere Flaschen Bier getrunken.

Dass er recht viel getrunken haben muss, zeigte der anschließende Alkohol-Test. Der ergab 2,9 Promille. Die Polizei nahm dem 32-Jährigen den Führerschein ab. Eine angeordnete Blutentnahme wurde schließlich durchgeführt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro an den beiden Fahrzeugen sowie an den Leitplanken der Autobahn. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

Die Autobahn musste zwischen den Anschlussstellen Coburg und Eisfeld-Süd für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden. Ferner musste die Straßenmeisterei Coburg den Schaden an der Leitplanke bewerten und die Fahrbahn reinigen.

Um die Hintergründe des ungewöhnlichen Unfalls nun aufzuklären, bittet die Polizei um Folgendes: Zeugen, die am Dienstag etwa um 23 Uhr oder danach etwas von dem geschilderten Unfallgeschehen mitbekommen haben, sollen sich mit der Verkehrspolizei Coburg unter Telefon 09561/645-210 in Verbindung zu setzen. red