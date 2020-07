Mann geht mit Beil auf seine Familie los

Nachdem ein 58-Jähriger Dienstagnacht mit einem Küchenbeil auf seine Familie losgegangen war, ermittelt die Bamberger Kripo wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 21.45 Uhr kam es auf dem Balkon einer Wohnung im Bamberger Osten zwischen dem Stiefvater der Familie, der anwesenden Frau und den Kindern zu einem heftigen Familienstreit, berichten das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Bamberg in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Nachdem es nach einem zunächst verbalen Streit zu einem handfesten Gerangel zwischen dem Stiefvater und seiner Tochter kam, ging der 58-jährige Bamberger in die Küche und holte ein Küchenbeil. Mit diesem in der Hand bedrohte er die anwesenden Familienmitglieder massiv.

Der Sohn konnte bis zum Eintreffen der Polizisten den Stiefvater in Schach halten. Die Beamten nahmen den 58-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn an die Kripobeamten. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erließ ein Ermittlungsrichter am Mittwochnachmittag Untersuchungshaftbefehl gegen den Beschuldigten. red