Da er sich am frühen Mittwochabend vor zwei Mädchen entblößte, sucht die Bamberger Kriminalpolizei nach einem unbekannten Mann und bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Die beiden 13 und 14 Jahre alten Kinder waren kurz nach 17.15 Uhr in der Pödeldorfer Straße, nahe der Katharinenstraße, unterwegs. Der Unbekannte sprach die zwei an und verwickelte sie in ein Gespräch. Dabei kam es unvermittelt zur exhibitionistischen Handlung, worauf die Mädchen sogleich davonliefen.

Der Tatverdächtige ging in Richtung einer in der Nähe befindlichen Krankenkasse. Nachdem die Kinder die Polizei verständigt hatten, fahndeten mehrere Streifenbesatzungen nach dem Mann, jedoch ohne Ergebnis.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: geschätzte 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schlank, trug eine beige Jacke, blaue Jeans, Sneakers und eine rote oder schwarze Mütze, sprach hochdeutsch und fränkisch.

Die Kripo fragt: Wer hat am Mittwoch gegen 17.15 Uhr Beobachtungen in der Pödeldorfer Straße, nahe der Katharinenstraße, gemacht? Wer kennt eine Person, auf die obige Beschreibung passt und/oder kann Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen. red