Zum Thema "Medien in Deutschland": Zum Beispiel: Corona-Demo in Berlin, die Berichterstattung darüber weicht erheblich von den Berichterstattungen in Österreich oder der Schweiz ab. Ist es nicht die Aufgabe der Medien, objektiv zu informieren? Mittlerweile bin ich der Ansicht, dass die Bürger in unserem Land keine faire Chance mehr haben, eine fundierte Meinung zu bilden, die auf Tatsachen und Fakten beruhen. Sie haben keine Möglichkeit mehr, Informationen umfassend und ungefiltert von den meisten der Medien zu erhalten. Informationen und Meinungen haben zwar ihre Berechtigung in den Medien. Wenn sie aber einseitig sind und es Meinungsartikel werden, manipuliert man somit den Bürger. Ist dies die Aufgabe der Medien/Journalisten, eine Gleichschaltung und Manipulation zu erreichen? Ich bezweifle dies.

Uwe Naumann

Bamberg