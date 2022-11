Der Verein "Frederic - Hilfe für Peru" unterstützt seit 2000 im abgelegenen Bergregenwald Perus Kleinbauernfamilien dabei, sich ein besseres Leben aufzubauen.Wegen der Pandemie waren die Schulen im Urubambatal noch bis zum Frühjahr 2022 geschlossen und somit entfiel auch die mittägliche Schulspeisung, berichtet Arno Wielgoss vom Verein in einer Pressemitteilung. Für manche Schüler sei diese Schulspeisung die einzige ausgewogene und reichhaltige Mahlzeit des Tages. Deshalb rief der Verein ein Gesundheitsprojekt ins Leben: Mobile Ärzteteams untersuchten die Kinder in Schulen der Region und behandelten sie. Neben einem allgemeinen Gesundheitscheck wurde von allen Kindern ein Blutbild erstellt, sie wurden auf Parasiten untersucht und ein Sehtest wurde durchgeführt. "Bei festgestellter Kurzsichtigkeit halfen wir mit einer Brille." In einer Schule litten 40 Prozent der Kinder unter Mangelerscheinungen. Insgesamt seien so 266 Schüler in fünf Schulen versorgt worden.

Zu Zeiten der Lockdowns und aufgrund von Straßensperrungen seien in dem abgelegenen Tal in Peru außerdem die Lebensmittel in den Läden knapp geworden. "Die Familien, die Teil des Projekts sind, konnten sich aber gut mit eigenen Gemüsegärten und Kleinviehzucht selbst versorgen." Das sei ein Schwerpunktthema der Ausbildungskurse, die der Verein organisiert.

Im März 2022 nahmen die Menschen einen - vom Verein gestifteten - Dörrofen in Betrieb. Nun könnten Bauernvereinigung und Frauengruppen Früchte, medizinische Pflanzen und Gewürze schonend trocknen, haltbar machen und eine Vielzahl neuer Produkte herstellen. Diese werden selbst konsumiert oder zu guten Preisen auf dem lokalen und regionalen Markt verkauft.

Die ökologische Kakao-Kooperative APECMU habe die Coronazeit gut überstanden. In Zukunft werde der Verein die Bauernvereinigung in Büro- und Organisationsfragen durch eine ortsansässige Fachangestellte unterstützen: Die Tochter eines Projektmitglieds der ersten Stunde habe gerade ihr Landwirtschaftsstudium abgeschlossen. "Dieses Studium konnte ihre Familie nur finanzieren, weil sich deren Lebenssituation durch die vielfältigen Projekte von ,Frederic - Hilfe für Peru' verbessert hat", schreibt Wielgoss. Es sei das erste Mal, dass ein Kind aus einer Bauernfamilie der Region nach einem abgeschlossenen Studium wieder in die Provinz zurückkehre und dort Arbeit finde.

Um in Zukunft die Entwicklungszusammenarbeit mit Peru zu erleichtern, wurde vor Ort eine gemeinnützige Partnerorganisation gegründet. Über eine zweckgebundene Spende konnte der Verein das bestehende Grundstück um 1100 Quadratmeter erweitern. Das Verwaltungs-, Ausbildungs- und Versammlungszentrum des Projekts ist zum größten Teil fertiggestellt und die Gebäude werden täglich genutzt.

2023 wird es erneut eine touristische Reise geben. Der Besuch im Urubambatal ist eingebettet in eine Peru-Rundreise, durchgeführt von dem darauf spezialisierten Reisebüro "Inti Tours". Reisezeitraum ist 28. April bis 14. Mai 2023 oder bis 21. Mai (mit Verlängerung).

Für die weitere Arbeit in ökologischer Landwirtschaft, Regenwaldschutz, Bildung, Gesundheit und alternativen Energien sei der Verein weiterhin auf Spenden angewiesen. Das Spendenkonto: IBAN DE61 7906 9181 0000 0777 71 / frederic-hfp.de red